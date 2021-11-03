أين كنتي؟ - جوري الخيام

2021/11/03 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جوري_الخيام تركت كل شئ في عينيكو عدت وحيدة الى بيتي أقتاث عطرك العالق في نحري اشرب قبلك خمرا ينسينيرجلا آخرا ،باكيا ،ينتظرني على ناصية الطريق وضعت في قلبك قلبي ليثمر عنبا و عدت عنده خالية منه ومنيليس في حقيتي سوى عطرك الثقيليصفعه يضربهيغتالهمع كل لمسة ! (اين كنتي؟)تضيع الاجوبة مني كلما أعاد السؤال مرتينأتحدث عنك كأنك مزهرية وعن ......





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