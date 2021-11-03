‏'رقم صادم'.. صحة ميسان تكشف حصيلة حالات التسمم بأكلة الفلافل‏

2021/11/03 | 00:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت دائرة صحة ميسان اليوم الاربعاء ، أن حالات التسمم التي رصدت في ‏ميسان وصلت الى 444 حالة.‏

وقالت الدائرة في بيان تلقى ‏NRT‏ عربية نسخة منه اليوم (2 تشرين الثاني 2021) ‏أن "حالات التسمم التي رصدت في ميسان وصلت الى 444 حالة‏ أغلبها بسيطة ‏ومتوسطة الاعراض،" فيما أشارت إلى تسجيل فرق مشتركة مع الجهات ذات ‏العلاقة لمتابعة حالات المصابين‎.‎‏"‏

وقال غزوان مجيد كاظم مدير قسم العمليات ان "مؤسساتنا الصحية في ميسان ‏رصدت 444 حالة تسمم غذائي ، إلى الان أغلبهم خرج من المستشفى وان ‏الاعراض هي مغص معوية واسهال وتقيئ، وهي أعراض بسيطة الى متوسطة"، ‏مع تسجيل حالة وفاة واحدة."‏

وبين ان عدد الراقدين حاليا 14 في ردهات مستشفى الشهيد الصدر واثنان منهم في ‏مستشفى الطفل،" مشيرا أن "لجان للتحري الوبائي مستمره لمعرفة الأسباب."‏‎ ‎

وتابع أن "هنالك فرقا مشتركة من الرقابة الصحية وفرق تفتيش الصحة العامة ‏وفرق التحري الوبائي، قامت باخذ العينات من داخل المطاعم والأدوات المستعملة ‏فيها وفحص الأشخاص العاملين ، وأخضاع العينات للتحليل المختبري .وبأنتظار ‏النتائج."‏

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