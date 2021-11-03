‏'رقم صادم'.. صحة ميسان تكشف حصيلة حالات التسمم بأكلة الفلافل‏

وقالت الدائرة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (2 تشرين الثاني 2021) أن "حالات التسمم التي رصدت في ميسان وصلت الى 444 حالة أغلبها بسيطة ومتوسطة الاعراض،" فيما أشارت إلى تسجيل فرق مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة حالات المصابين."
وقال غزوان مجيد كاظم مدير قسم العمليات ان "مؤسساتنا الصحية في ميسان رصدت 444 حالة تسمم غذائي ، إلى الان أغلبهم خرج من المستشفى وان الاعراض هي مغص معوية واسهال وتقيئ، وهي أعراض بسيطة الى متوسطة"، مع تسجيل حالة وفاة واحدة."
وبين ان عدد الراقدين حاليا 14 في ردهات مستشفى الشهيد الصدر واثنان منهم في مستشفى الطفل،" مشيرا أن "لجان للتحري الوبائي مستمره لمعرفة الأسباب."
وتابع أن "هنالك فرقا مشتركة من الرقابة الصحية وفرق تفتيش الصحة العامة وفرق التحري الوبائي، قامت باخذ العينات من داخل المطاعم والأدوات المستعملة فيها وفحص الأشخاص العاملين ، وأخضاع العينات للتحليل المختبري .وبأنتظار النتائج."
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