حالات تسمم جماعي بين الاطفال.. صحة كربلاء توضح حقيقة الانباء المتداولة

2021/11/03 | 00:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، الانباء المتداولة حول وجود حالات تسمم جماعي للأطفال في المحافظة، مؤكدة احتفاظ الدائرة بحقها القانوني في مقاضاة اية جهة او وسيلة إعلامية تروج لاخبار اسمتها بالكاذبة.

وذكر المكتب الاعلامي للدائرة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (2 تشرين الثاني 2021)، ان "صحة كربلاء تنفي وجود حالات تسمم جماعي للأطفال في المحافظة".

واضاف البيان، انه بناء على تقرير عرضته جهة اعلامية، حول وجود حالات تسمم جماعي للأطفال في المحافظة، نود ان نوضح بصددها مايلي، إن "ماجاء في التقرير آنفا، هي معلومات عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة، حيث لم ترد إلى مستشفيات المحافظة اية حالة بهذا الخصوص".

واوضح، ان "الشعب الرقابية الصحية في قسم الصحة العامة والقطاعات الصحية لم ترد إليهم اية شكوى للموضوع ذاته، وما يؤكد وجود الحالة من عدمها هي مختبرات المستشفيات ومختبر الصحة العامة للدائرة التي تنفي وجود هكذا حالات مسجلة في المحافطة، راجين من وسائل الإعلام مراعاة الدقة والموضوعية في نقل المعلومات واخذها من مصادرها الرسمية".

وتابع، ان "الدائرة تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة اية جهة او وسيلة إعلامية تروج لاخبار كاذبة ولها انعكاساتها السلبية على الرأي العام وصحة المواطنين".

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