بغداد تدفع 490 مليون دولار تعويضات للكويت

2021/11/03 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت‭- ‬الزمان‭ ‬ تسلمت‭ ‬الكويت‭ ‬مبلغ‭ ‬490‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬كتعويضات‭ ‬عن‭ ‬اضرار‭ ‬نجمت‭ ‬عن‭ ‬الغزو‭ ‬العراقي‭ ‬للكويت‭ ‬عام‭ ‬1990،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬السفارة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬الكويت‭.‬وقالت‭ ‬السفارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬الإثنين‭ ‬‮«‬سدد‭ ‬العراق‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬2021‭/‬10‭/‬26‭ ‬،‭ ‬مبلغ‭ (‬490‭)‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وسيعمل‭ ‬على‭ ‬تسديد‭ ‬المبلغ‭ ‬المتبقي‭ ‬من‭ ‬التعويضات‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬والمقدر‭ […]

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