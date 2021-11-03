شاهد ما شاف حاجة

2021/11/03 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الجامعة‭ ‬العربية،‭ ‬ظننا‭ ‬لسنوات‭ ‬وربّما‭ ‬لعقود،‭ ‬انها‭ ‬التعويض‭ ‬المعنوي‭ ‬الضروري‭ ‬وخط‭ ‬الحماية‭ ‬المانع‭ ‬لسقوط‭ ‬مفهوم‭ ‬الامة‭ ‬العربية‭ ‬الواحدة‭ ‬التي‭ ‬تحيا‭ ‬في‭ ‬ضمير‭ ‬الانسان‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تستغل‭ ‬الأحزاب‭ ‬القومية‭ ‬ذلك‭ ‬شعاراً‭ ‬سياسيا‭ ‬لها،‭ ‬ما‭ ‬تلبث‭ ‬ان‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الفتك‭ ‬بجسم‭ ‬هذه‭ ‬الامة‭ ‬مع‭ ‬جيوش‭ ‬الفاتكين‭.‬ اليوم‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬أوهن‭ […]

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