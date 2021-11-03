2021/11/03 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرئيس العراقي يلغي مشاركته بـمؤتمر المناخ بسبب تطورات أمنية وسياسية بغداد- البصرة -الزمان أصدرت محكمة عراقية الثلاثاء حكماً بالإعدام شنقاً بحق متهمين اثنين بقتل مراهق متظاهر خلال الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في مدينة البصرة في أقصى جنوب البلاد. وأصدرت محكمة جنايات البصرة حكما بالاعدام بحق المتهمين بقضية قتل الفتى […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكم بإعدام قاتلي فتى متظاهر من بين 600 ضحية في العراق ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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