حكم‭ ‬بإعدام‭ ‬قاتلي‭ ‬فتى‭ ‬متظاهر‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬ضحية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬

2021/11/03 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬يلغي‭ ‬مشاركته‭ ‬بـمؤتمر‭ ‬المناخ‭ ‬بسبب‭ ‬تطورات‭ ‬أمنية‭ ‬وسياسية‭ ‬ بغداد‭- ‬البصرة‭ -‬الزمان‭ ‬ أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬عراقية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حكماً‭ ‬بالإعدام‭ ‬شنقاً‭ ‬بحق‭ ‬متهمين‭ ‬اثنين‭ ‬بقتل‭ ‬مراهق‭ ‬متظاهر‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬البصرة‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭. ‬ وأصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬البصرة‭ ‬حكما‭ ‬بالاعدام‭ ‬بحق‭ ‬المتهمين‭ ‬بقضية‭ ‬قتل‭ ‬الفتى‭ […]

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