صحة كربلاء تنفي وجود حالات تسمم جماعي للأطفال في المحافظة

2021/11/03 | 01:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت دائرة صحة كربلاء وجود حالات تسمم

جماعي للأطفال في المحافظة

ونقلت دائرة الصحة في بيان اطلعت وكالة

نون الخبرية عليه ان ما روجت اليه بعض

المعلومات من قبل بعض وسائل الاعلام ،

هي معلومات عارية عن الصح

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