حركة بابليون:لسنا جزءا من أي تحالف في الوقت الحاضر

2021/11/03 | 01:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المكتب السياسي لبابليون ان

الحركة ليست جزءاً من أي تحالف في الوقت

الحاضر

وقال د.



دريد جميل عضوٍ المكتب السياسي

لحركة بابليون في بيان حصلت وكالة نون

الخبرية عليه اليوم نحن في بابليون

خولنا الأشخاص

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