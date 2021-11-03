وفد وزاري يصل الى دائرة صحة ميسان لمتابعة حالات التسمم في المحافظة

2021/11/03 | 01:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت دائرة صحة ميسان ان وفدا رفيعا من

وزارة الصحة زار محافظة ميسان لمتابعه

حالات التسمم في المحافظه حيث ناقش

الوفد مع مسؤولي دائرة صحة ميسان الوقوف

على مسببات التسمم والاطلاع على حالات

المصابين

ونقل

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