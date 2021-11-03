دوري أبطال أوروبا.. بايرن ويوفنتوس إلى ثمن النهائي

2021/11/03 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل كل من بايرن ميونيخ ويوفنتوس، الثلاثاء، إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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