نقد نظرية نمط الإنتاج - محمد عادل زكى

2021/11/03 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عادل_زكى ينشغل مقالنا بنقد نظرية تعد من أهم النظريات، ذات المركزية الأوروبية، التي يؤسس عليها علم الاقتصاد السياسي، وهي بوجه عام محل اعتناق من قبل كل من وقع أسيراً للماركسية كما دونت في كراسات التعميم.



ونمط/ طريقة الإنتاج -- كمصطلح يعود إلى ماركس -- يقوم على ركيزتين: الركيزة الأولى: علاقات الإنتاج: وهي الروابط الحقوقية الَّتي تحكم عملية خلق السلع والخدمات على الصعيد الاجتماعي، وقد تكون علاقات الإنتاج ع ......





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