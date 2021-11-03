قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت: الضغوطات أو التهديدات لن تدفعني للعودة إلى الوراء

2021/11/03 | 01:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد طارق البيطار، قاضي التحقيق

بانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت

الذي وقع في 4 أغسطس 2020، أن "الضغوطات أو

التهديدات" لن تثنيه عن التقدم في

التحقيقات بهذا الملف.

ونقلت قناة "الجديد" عن البيطار قول

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