رسميا.. تطعيم الأطفال الأصغر سنا يحظى بالموافقة الأميركية 

2021/11/03 | 03:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، مساء الثلاثاء، السماح بتطعيم الأطفال من عمر خمسة إلى 11 عاما بلقاح "فايزر بيونتيك".

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