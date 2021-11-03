في مخاض التغيير يمكن أعتماد التجربة التنزانية !؟ - عبد الجبار نوري

2021/11/03 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الجبار_نوري في مخاض " التغيير " يمكن أعتماد التجربة التنزانية!؟عبدالجبارنوريتوطئة : إن أوجاعنا وخيباتنا المأزومة والمزمنة ربما بقدم وعراقة هذا الوطن المستباح منذُ تأسيسه المنحوس في 1921 حتى المحتال " بريمر " يدفعنا للبحث عن الخروج من الوحل الأمريكي أو ربما البحث عن تلك القشة المنقذة بالأستعانة في أستنساخ بعض التجارب العالمية الناجحة في تغيير الحال مثل ( نموذج التجربة الديمقراطية التنزانية الرائدة )

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