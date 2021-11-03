مجلس الوزراء: الحكومة تتحمل نسبة {100%} من كلفة الوحدة السكنية

2021/11/03 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

قرر مجلس الوزراء، بجلسته الاعتيادية التي عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، تعديل فقرة ضوابط توزيع المساكن والأكشاك

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