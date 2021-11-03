2021/11/03 | 03:27 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد: الصباح
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قرر مجلس الوزراء، بجلسته الاعتيادية التي عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، تعديل فقرة ضوابط توزيع المساكن والأكشاك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء: الحكومة تتحمل نسبة {100%} من كلفة الوحدة السكنية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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