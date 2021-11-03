800 ألف طن إنتاج العراق من التمور للعام الحالي

2021/11/03 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: إسراء السامرائي

رجحت وزارة الزراعة ان يصل انتاج العراق من التمور للعام الحالي، الى 800 الف طن، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف، لـ"الصباح"، أن "عملية انتاج المحصول للعام الحالي تتسم بالوفرة مقارنة بسابقه"، مؤكدا "وجود خطة لتصدير كمية اكبر قد تصل الى 700 الف طن، الى اغلب دول العالم" .واشار الى "وجود طلب عالمي على مختلف انواع التمور العراقية"، مشيراً إلى ان "العام الماضي شهد تصدير نحو 600 الف طن الى عشر دول".

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