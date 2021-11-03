هجوم صاروخي إٍسرائيلي يستهدف منطقة في ريف دمشق

2021/11/03 | 04:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعشن العدوان الإسرائيلي، هجوما صاروخيا على منطقة زاكية في ريف دمشق.وذكر التلفزيون السوري نقلا عن مصدر عسكري، تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، أنه "حوالي الساعة 12:56 فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا احدى النقاط في زاكية بريف دمشق".وأضاف، أن "العدوان الاسرائيلي على منطقة زاكية بريف دمشق ادى لوقوع بعض الخسائر المادية".

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