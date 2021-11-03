السباق المحتدم.. إغلاق صناديق الاقتراع وإقبال

2021/11/03 | 04:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت صناديق الاقتراع في عدة مدن وولايات أميركية، مساء الثلاثاء، في انتخابات يُنظر إليها على أنها اختبار وطني لشعبية الرئيس، جو بايدن، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

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