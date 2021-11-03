مصادر: اتفاق متوقع بين الجيش السوداني والمدنيين على تقاسم السلطة

2021/11/03 | 05:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب الجيش السوداني والسياسيون من اتفاق جديد لتقاسم السلطة، مع تكثيف الجهود الدولية لتراجع الجيش عن إجراءات استيلاءه على السلطة التي اتخذها في 25 أكتوبر الماضي، وفقا لما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن أشخاص مطلعين على المحادثات.

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