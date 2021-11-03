2021/11/03 | 06:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رائد الفضاء الأمريكي، شين كيمبرو، صورة لجزر قد تبدو للوهلة الأولى أنها جزء من جزر البهاما لافتا إلى أنها ليست كذلك بل تقع غرب السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("غرب السعودية وليست جزر البهاما".. رائد فضاء ينشر صورة ويعلق) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("غرب السعودية وليست جزر البهاما".. رائد فضاء ينشر صورة ويعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).