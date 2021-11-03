2021/11/03 | 06:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سافر رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي أي إيه)، وليام بيرنز، الثلاثاء إلى موسكو، على رأس وفد من المسؤولين، في زيارة تشير إلى إرادة أميركية لتعميق العلاقات مع روسيا، رغم التوترات بين البلدين، بحسب تحليل لصحيفة نيويورك تايمز.

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