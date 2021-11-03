النيابة السعودية تلوح بـ

2021/11/03 | 06:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّبت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، على مقطع الفيديو المتداول والذي يظهر قيام أشخاص بالاعتداء على موظفين داخل أحد المطاعم في المملكة.

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