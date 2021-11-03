2021/11/03 | 06:59 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت أنيسة الصيبي جورج، المرشحة لرئاسة بلدية بوسطن انسحابها من السباق لصالح منافستها الليبرالية ميشيل وو.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان فوز أول امرأة ملونة برئاسة بلدية بوسطن ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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