جامعته: طالب لبناني يحل معضلة رياضية عمرها 45 عاما

2021/11/03 | 07:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الجامعة اللبنانية عن تمكن أحد طلاب الدكتوراة فيها ويدعى أيمن حسن الزين من حل معضلة رياضية عمرها 45 عاما طرحها الرياضي روزنفيلد عام 1974.

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