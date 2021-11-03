20 قتيلاً على الأقل جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء في لاغوس

2021/11/03 | 07:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعارتفعت إلى 20 قتيلاً على الأقلّ حصيلة انهيار ناطحة سحاب قيد الإنشاء الاثنين في العاصمة الاقتصاديّة لنيجيريا لاغوس، حسب ما أعلنت خدمات الطوارئ، لكن بعد أكثر من 24 ساعة على هذه الكارثة، لا يزال عشرات العمّال تحت الأنقاض.وانهار المبنى المؤلّف من 21 طبقة والواقع في حيّ إيكويي الفخم في لاغوس، قُبيل الساعة 15,00 (14,00 ت غ) في حين كان عشرات العمّال في موقع البناء.وقال ابراهيم فارينلوي، من الوكالة الوطنيّة لإدارة الطوارئ، لوكالة فرانس برس إنّه تمّ في المجموع إنقاذ تسعة أشخاص من تحت أنقاض المبنى. وأضاف "انتشلنا خمس جثث أخرى، ما يرفع الحصيلة إلى 20 قتيلاً.لكنّ عدد الناجين لا يزال تسعة".وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود 15 قتيلاً، في وقت لا تزال عمليّات البحث والإنقاذ مستمرّة.وأشار فارينلوي إلى أنّ مبنيَين آخرَين أصغر حجمًا انهارا أيضًا في لاغوس، بعد هطول أمطار غزيرة في اليوم السابق على المدينة الكبرى المكتظّة والبالغ عدد سكّانها حوالى 20 مليون نسمة، لكن دون أن يتسبّب ذلك في سقوط ضحايا.تُعدّ إيكويي من أكثر المناطق السكنيّة والتجاريّة تميّزًا في لاغوس.وكان الذهول باديًا على وجوه العمّال المنتشرين حول الركام البالغ ارتفاعه أكثر من عشرة أمتار، وقد غطّاهم الغبار.وأكّد خمسة منهم على الأقلّ أنّ أكثر من أربعين شخصًا كانوا يعملون في داخل المبنى لحظة انهياره.وقال تيوو سولي (21 عاما) "كنت أعمل تحت، لذا نجوت".وتابع "وقفت على التلّة ورأيت خمس جثث، حاولنا سحبها لكن طُلب منّا النزول.انظروا إلى يدي، إنها مغطاة بالدماء".بدوره، أكد بيتر أجاغبي (26 عاما) الذي غطّاه الغبار أنّه "رأى عشر جثث على الأقل" على الأنقاض.وتابع "قضى أحد رفاقي.مَن تناولتُ معه الفطور هذا الصباح مات".وقال لطيف شيتو "خرجت لأشتري الطعام (...) ورأيت المبنى ينهار".وأضاف "أشعر بسوء شديد لأنّ الناس الذين كانوا في الداخل لديهم عائلات".من جانبه، قال المسؤول في وكالة إدارة الكوارث في لاغوس، فيمي اوكي-اوسايينتولو، إنّ "الكثير من العمال علقوا تحت الركام"، من دون إعطاء رقم محدد.

- أين أجهزة الإنقاذ؟ -

وتجمّع العشرات في محيط الموقع، وندّد بعضهم ببطء عمليّات الإنقاذ، وتساءلوا "أين أجهزة الإنقاذ؟ لمَ يستغرق الأمر وقتا طويلا؟".وبعد أكثر من ساعتين على الانهيار، كانت زحمة السير لا تزال تعوق وصول فرق الإنقاذ المكلّفة رفع الأنقاض.وهرعت إلى الموقع بضع سيارات إسعاف، قدّم عناصرها إسعافات أولية للجرحى، وفق مراسلي فرانس برس.وقرابة الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي، وصلت رافعة صغيرة إلى الموقع وبدأت رفع الأنقاض. ويعمل عشرات العسكريين على تهدئة الأوضاع في الموقع وإبعاد الموجودين في المكان حرصًا على سلامتهم.وأعلنت الشرطة أن أسباب الانهيار لم تتّضح بعد.وعلى بُعد عشرات الأمتار من موقع المبنى المنهار، واصل عمال بناء عملهم وكأنّ شيئًا لم يكن، من دون أدنى تجهيزات وقائية.ويبدو عدد من العمال دون العشرين من العمر.ويُعدّ انهيار المباني مأساة شائعة في نيجيريا، أكثر دول إفريقيا تعدادا للسكان، حيث يعيش ملايين الأشخاص في مبان متداعية في انتهاك لقوانين البناء.

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