استقت اسمها من عرض شهير لنتفليكس.. رحلة صعود وهبوط عملة مشفرة في دقائق

2021/11/03 | 07:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختفت ملايين الدولارات في غضون دقائق، الثلاثاء، بعد ارتفاع عملة مشفرة جديدة مستوحاة من مسلسل "سكويد جيم" أو "لعبة الحبار" الشهير الذي أنتجته شبكة نتفليكس، ثم سرعان ما هبطت قيمتها بشكل لا يصدق.

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