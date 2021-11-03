انتخابات ميتشغان.. فوز أول عربي برئاسة بلدية ديربورن

2021/11/03 | 08:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المرشح عبدالله حمود فوزه بمنصب رئيس بلدية مدينة ديربورن الواقعة بولاية ميتشغان.

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