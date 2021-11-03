مصر ترد بعد التفاعل على تصريح جونسون عن

2021/11/03 | 08:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن اختفاء مدن بأكملها منها مدينة الإسكندرية، إذا ارتفعت درجات الحرارة بـ4 درجات، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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