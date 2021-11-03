2021/11/03 | 08:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني وجه محامي نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز سؤالا لوالدها جيمي عن كيفية إنفاق أموالها خلال وصايته عليها على مدى 13 عاما، وذلك وفق وثائق قدمت للمحكمة قبيل جلسة الأسبوع المقبل.ويريد المحامي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطورات جديدة في قضية بريتني سبيرز ضد والدها المركز الخبري الوطني.

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