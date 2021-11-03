من الكنيست في إسرائيل - توفيق أبو شومر

2021/11/03 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر تابعتُ أخبار الصراع حول ميزانية إسرائيل في الكنيست، بعد فشل التصويت على حل الحكومة يوم 1-11-2021م، برزت صورة ضاحكة في تعليقات المعارضة على الميزانية القادمة، بخاصة في أحد بنود الميزانية، وهو (تخصيص اثني عشر مليون شيكل خلال عامين لمشروع إخصاء القطط والكلاب، أي تعقيمها حتى لا تُنجب)! قدمتْ هذا المشروع عضو حزب، هناك مستقبل، ياسمين فردمان، كشرط لموافقة حزبها على الموازنة العامة!كنتُ أظنَّ أن ع ......





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