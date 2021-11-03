أفكارغيرمترابطة ..و لكنها مرتبطه (4). - محمد حسين يونس

2021/11/03 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس تتحكم العادة في حياتنا تحكما كليا ..



بحيث يصاب الشخص بالإرتباك و الخوف عندما يضطر إلي تغيير إسلوب إعتاد عليه ..



أوإستبدال البيئة التي تربي فيها ..



أو مواجهة ظرف جديد لم يواجهه ..



و هو يقاوم التغيير بشراسة ..



حتي لو كان علي قناعة بأنه قد يؤدى لتحسن في إسلوب عمله أو حياته .إنه يفضل معايشة التخلف و البؤس و الألم ..لفترات طويله ..



عن البحث عن الحل و القيام بالعلاج ..



و إحداث تعديل أساسي في رو ......





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