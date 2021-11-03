بورصة “وول ستريت” تسجل ارتفاعا قياسيا

2021/11/03 | 08:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت مؤشرات “بورصة وول ستريت” إلى مستويات قياسية مع تزايد الإقبال على الأسهم وسط موسم قوي لأرباح الشركات بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.وأثناء الجلسة، سجلت المؤشرات الثلاثة مستويات […]

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