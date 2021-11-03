2021/11/03 | 08:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق، اختيار فيلم "أوروبا" للمخرج حيدر رشيد لتمثيل البلاد في التسابق على جائزة "أوسكار"، في فئة أفضل فيلم أجنبي في الدورة المرتقبة خلال مارس/آذار المقبل.

و"أوروبا" هو أحد الأفلام الروائية الطويلة الخمسة المدعومة من "منحة بغداد لدعم السينما العراقية" لعام 2021، المقدمة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن اختيار الفيلم المذكور "جاء تتويجا للمسار المتميز والإيجابي الذي مر به" منذ اختياره ضمن برنامج "نصف شهر المخرجين"، في الدورة السابقة لـ"مهرجان كان السينمائي الدولي"، حين حاز "جائزة بياترتيشي سارتوري"، كما حصد جوائز عدة أخرى بينها جائزة "الشريط الفضي" من "جمعية نقّاد وصحافيي السينما الإيطاليين".

و"أوروبا" هو الفيلم الطويل الخامس للمخرج العراقي حيدر رشيد، ويروي ثلاثة أيام مأساوية من حياة الشاب العراقي "كمال" (آدم علي)، الذي يحاول الوصول إلى أوروبا سيرا على الأقدام عبر الحدود التركية البلغارية، ويقع فريسة لشرطة الحدود البلغارية والعصابات الفاشية المطاردة للمهاجرين، ويجد نفسه وحيدا في غابة شاسعة لا نهاية لها.

ترشح كل دولة فيلماً لتمثيلها في المنافسة على الجائزة التي تقدمها "أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة" الأميركية، على أن تعلن القائمة المختصرة في ديسمبر/كانون الأول، ثم القائمة النهائية في فبراير/شباط.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من حفل الجوائز، في 27 مارس/آذار، في مدينة لوس أنجليس الأميركية.

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلم عراقي ينافس على جائزة اوسكار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلم عراقي ينافس على جائزة اوسكار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).