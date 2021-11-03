2021/11/03 | 08:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء باللوم في قفزة أسعار النفط والبنزين على رفض دول “أوبك” ضخ المزيد من الخام.وخلال كلمته في قمة المناخ بغلاسكو في إسكتلندا، أرجع بايدن أيضا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن يحمل “أوبك” مسؤولية ارتفاع أسعار النفط والبنزين المركز الخبري الوطني.

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