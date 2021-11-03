2021/11/03 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المرشح الجمهوري انتصارا مذهلا في انتخابات حاكم في ولاية فرجينيا الأميركية، الأربعاء، بحسب ما توقعات شبكات تلفزة الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوز الجمهوري يونغكين في انتخابات فرجينيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوز الجمهوري يونغكين في انتخابات فرجينيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).