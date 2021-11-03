مدرب بايرن يعلق على مقارنة ليفاندوفسكي برونالدو وميسي

2021/11/03 | 08:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال يوليان ناجلزمان، مدرب بايرن ميونيخ إن روبرت ليفاندوفسكي سيتطلع إلى تسجيل 100 هدف في دوري أبطال أوروبا، بعدما هز مهاجم بولندا الشباك ثلاث مرات في الفوز 5-2 على بنفيكا، الثلاثاء.وفي […]

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