الحكيم يستذكر ’زعيم الطائفة’: أول من أوفد المبلغين إلى المحافظات العراقية

2021/11/03 | 08:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استذكر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، ذكرى رحيل "زعيم الطائفة" المرجع الديني محسن الحكيم، فيما إشار إلى فتواه بـ "تحريم قتال الشعب الكردي".

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وذكر الحكيم في بيان، تلقاه "ناس" (3 تشرين الثاني 2021)، "في ذكرى رحيل زعيم الطائفة جدنا الإمام السيد محسن الحكيم نستحضر مآثر تلك الشخصية العلمائية الفذة التي كرست جل حياتها في طريق العلم والجهاد والمعرفة والإرشاد".

وأضاف "كان أول من أوفد المبلغين إلى مختلف المحافظات والمدن والأقضية والنواحي والقرى العراقية لتوعية المجتمع ونشر تعاليم الدين الحنيف، ولم يدخر جهداً في الذود عن حمى الدين والوطن والمقدسات ونصرة القضية الفلسطينية".

وأشار، إلى أن "له من المواقف الوطنية ما يشهد بها القاصي والداني حيث الموقف التاريخي الكبير بتحريم قتال شعبنا الكردي والمشاركة الفاعلة في ثورة العشرين، فمثل رحيله خسارة كبرى وثلمة لا تعوض".

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