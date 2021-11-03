تحذيرات من حملات تقنية منظمة تستهدف حاملي البطاقات الائتمانية في العراق

2021/11/03 | 08:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حذر مركز الاعلام الرقمي (DMC)، من حملة منظمة عبر الانترنت تستهدف حاملي البطاقات الائتمانية في العراق، بهدف الاحتيال والسرقة.

وقال المركز في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "رصد خلال الفترة الماضية انتشار روابط على مواقع التواصل بحجة وجود مكافئات او مبالغ مالية تعتزم الحكومة العراقية دفعها للموظفين عبر بطاقاتهم الائتمانية".

واضاف: "بمتابعة الروابط من قبل فريق المركز، ظهر انها وهمية وتهدف الى اقناع الجمهور بالكشف عن معلومات حساسة ومهمة في بطاقاتهم الائتمانية تتيح للجهات المهاجمة سحب اموال من هذه البطاقات دون موافقة اصحابها".

وحذر المركز في بيانه من أن "عمليات التصيد الاحتيالي لا زالت تتصاعد في العراق ومن الممكن ان تتطور في المستقبل القريب، وذلك عقب انتشار استخدام البطاقات الالكترونية واتجاه الدولة نحو رقمنة القطاع المصرفي".

ونبه المركز الى أن "هذا الامر يحتم على الجمهور اتباع عدد من النصائح والارشادات الخاصة بحماية بطاقاتهم الائتمانية ومن اهمها: عدم الكشف عن معلومات البطاقة او الشراء عبر الانترنت الا من الجهات الموثوقة وتأمين حماية الاجهزة وشبكات الانترنت المستخدمة في التعاملات المالية".

ونصح المركز بـ"مراجعة الانشطة الاخيرة للحساب بين وقت وآخر وابلاغ المصرف عن اي نشاط مشبوه".

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