2021/11/03 | 08:44 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إريك آدامز.. ثاني شخص من ذوي البشرة السمراء يفوز بمنصب عمدة نيويورك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/03 | 08:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إريك آدامز.. ثاني شخص من ذوي البشرة السمراء يفوز بمنصب عمدة نيويورك) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إريك آدامز.. ثاني شخص من ذوي البشرة السمراء يفوز بمنصب عمدة نيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).