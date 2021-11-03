معنى وذاكرة السياسات الراديكالية التشيلية في القرن ٢١ - ماريان شلوتيربك

2021/11/03 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماريان_شلوتيربك خاتمة كتاب أَمضى من الطليعة الثورية (السياسات الثورية اليومية في عهد الليندي بالتشيلي)- الصادر عن يونيفرسيتي كاليفورنيا برس، ٢-;-٠-;-١-;-٨-;-“أريدك أن تفهمي هذا الأمر: نحن لم نغير علاقات السلطة، إنما غيرنا الشعب التشيلي”، أكد العامل المتقاعد من قطاع النسيج خوان رييس.



التجذر الشعبي الحاصل في لحظة تغيّر الذات وتغيير الهرمية الاجتماعية هو بعد أساسي في أي مشروع ثوري.



وكما فسر رييس: ......





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