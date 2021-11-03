مخيّمات الشتات… من البؤس إلى محاولات الاستقطاب والتصفية - تامر خرمه

2021/11/03 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تامر_خرمه الرهان على الأنظمة الاستبدادية العربيّة، التي تهيمن عليها برجوازيات شبه فاشيّة، وأخرى كمبرادوريّة، في الصراع الوجوديّ مع العدوّ الصهيوني، أثبت بالتجربة المريرة أنّه- في أحسن الأحوال- لن يقود إلى أيّ مكان.



وحدها الشعوب هي حليفة الفلسطينيّين في معركة التخلّص من آثار النكبة المستمرّة منذ عام 1948، وتحقيق الإمكانيّة الواقعيّة للعودة والتحرير.انطلاقا من هذه الحقيقة، فإن كارثة لا يمكن استبعا ......





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