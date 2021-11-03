أواجه حروبًا شرسة مع -طائر الجزار الرمادي-. - دينا سليم حنحن

2021/11/03 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دينا_سليم_حنحن - أسترالياGrey butcherbirdعامل بطل على باقي الطيور، يضعون الطعام داخل منقاره، بالتوالي ودون اعتراض.زقزقته 25 دقيقة متواصلة، طاوشنة، ومطلّع عينا.من الصعب طرده من المكان، لا يخاف، يبقى يحرس عشّه باستمرار.انقض، أكثر من مرة على أزهاري، أكل دواخلها ثم طرحها أرضا.عبث داخل القوارير بحثا عن طعام، أسقطها، واتلفها.سارق، ومتلف، ومتعدي، ومخرّب، وجريء.ينصب كمينًا للطيور الب ......





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