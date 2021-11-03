2021/11/03 | 08:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رجحت وزارة الزراعة الى ان يصل انتاج العراق من التمور للعام الحالي، الى 800 الف طن،ة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف، في حديث صحفي، أن “عملية انتاج المحصول للعام الحالي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة ترجح تسجيل زيادة في انتاج التمور المركز الخبري الوطني.

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