العراق يسدد للكويت 490 مليون دولار من تعويضات الغزو

2021/11/03 | 09:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: أعلن العراق، الاثنين، تسديد 490 مليون دولار من تعويضات الغزو الغاشم للكويت.وقالت سفارة بغداد بالكويت، في بيان نشرته الجريدة، إن «العراق سدد الثلاثاء الماضي مبلغ 490 مليون دولار من مبالغ التعويضات المقررة من قبل لجنة الأمم المتحدة …

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