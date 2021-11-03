شاهد كيف تعمل دول الشرق الأوسط على تقليل اعتمادها على النفط

2021/11/03 | 09:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تسخير طاقة الشمس إلى استخدام الهيدروجين، هكذا تحاول دول المنطقة مواجهة تغير المناخ.

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