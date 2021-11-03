تسجيل حادث صادم أثناء حفل موسيقي في أوروبا

2021/11/03 | 09:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سقط رجل مسن من الطابق السابع، في مدينة أوبسالا السويدية على قاعة موسيقية، ما أدى إلى موته مباشرة ومقتل رجل أخر سقط عليه كان موجودا في القاعة، حسبما ذكرته الشرطة.

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وقالت الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر حوالي 80 عاما، سقط من ارتفاع عال على شخص آخر عمره 60 عاما كان في الردهة (القاعة) ما أدى إلى مقتل الاثنين".

وأفاد شهود عيان بأن الرجل سقط على شخصين كانا في الردهة.

وأدى هذه الحادث الأليم إلى إلغاء حفل تكريمي لموسيقيي "ABBA" الأسطوريين، بيورن أولفيوس، وبيني أندرسن، كان من المقرر إقامته في القاعة في أوبسالا مساء الثلاثاء.

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