بلينكين يطالب الإمارات بزيادة إنتاجها من النفط

2021/11/03 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

طالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيادة بلاده إنتاجها من النفط.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الوزيرين، على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" بإسكتلندا، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وأعرب بلينكين كذلك عن قلق بلاده حيال مسألة تشكيل سوق متوازن للطاقة، داعيًا كبار منتجي الطاقة مثل الإمارات العربية المتحدة على زيادة الإنتاج إلى أن تعود أسواق الطاقة والظروف الاقتصادية إلى طبيعتها بعد فترة وباء كورونا.

كما أوضح البيان أن الوزيرين تناولا عدد من الموضوعات الثنائية، والقضايا الأمنية الإقليمية.

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