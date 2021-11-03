2021/11/03 | 09:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ضبطت الهيئة العامة للكمارك، الاربعاء، 4 شاحنات محملة بمواد مخالفة في المنطقة الشمالية.وذكر اعلام الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم ضبط 4 شاحنات محملة بمواد متنوعة ( كاربونات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط شاحنات مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط شاحنات مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط شاحنات مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).