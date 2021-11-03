الخطوط الجوية العراقية منزعجة: هذه الجهات تحاول الإساءة لنا

2021/11/03 | 09:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة العامة للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، الأربعاء، أن جميع الرحلات يتم تنفيذها حسب جدول رحلات الشركة.

وذكر بيان للشركة تلقى NRT عربية، نسخة منه (3 تشرين الثاني 2021)، أن "إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تود أن تبين للرأي العام أن ما تم تداوله على بعض الصفحات المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تحاول خلط الأوراق والإساءة إلى سمعة الناقل الوطني هي أخبار عارية عن الصحة".

وأضاف البيان، أن "جميع الرحلات يتم تنفيذها إلى الوجهات المحلية والإقليمية حسب جدول رحلات الشركة ولا يتم تنفيذ أي رحلة خارج هذه الضوابط المعتمدة لتسيير الرحلات ذهابا وإيابا"، مؤكدا ان "إدارة الشركة أنها ستتبع السبل القانونية كافة لمحاسبة كل من يحاول الاساءة الى هذه الشركة العريقة".

N.A

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