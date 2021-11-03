2021/11/03 | 09:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت لجنة خبراء تابعة لـ"المراكز

الأمريكية للسيطرة على الأمراض

والوقاية منها"، بالإجماع، بمنح لقاح

شركة "فايزر" المضاد لكورونا للأطفال

الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

وتأتي توصية اللجنة بعد أيام

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